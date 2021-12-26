Reuters узнал о предстоящей встрече между Россией и Германией по Украине. Ее проведут в январе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и советник немецкого канцлера по внешнеполитическим вопросам Йенс Плетнер, сообщает агентство со ссылкой на источник в правительстве Германии. По его данным, об этом они договорились во время продолжительного телефонного разговора, который состоялся в четверг. Reuters называет такую очную встречу «редкой».