Роскомнадзор обязал СМИ удалить материалы на основе расследований проектов Михаила Ходорковского. Соответствующие предписания получили телеканал «Дождь*», интернет-издание Znak.com и магаданский сайт «Весьма». Претензии касаются публикаций о дорогостоящей недвижимости телеведущей Наили Аскер-заде, семьи Алины Кабаевой и сооснователя Русского Афонского общества Константина Голощапова, которого называют массажистом Владимира Путина, а также о полетах главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия». Роскомнадзор во всех случаях ссылается на требования Гепрокуратуры ограничить доступ к информации организаций, деятельность которых считается нежелательной. Летом таковыми были признаны четыре европейских фонда, связанных с Ходорковским.

*Телеканал «Дождь*» российские власти назвали СМИ – иноагентом.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.