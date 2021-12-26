Один человек погиб в результате стрельбы в жилом доме в Торонто. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на лестничной клетке мужчину с огнестрельными ранениями. Он был доставлен в больницу, где позже умер, передает телеканал Си-ти-ви. Сообщается, что нападавших было несколько. Погибший пытался от них убежать, но был застрелен. Пока никто не задержан. Полиция изучает камеры видеонаблюдения.