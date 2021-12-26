Не менее 35 обгоревших тел, в том числе детей, обнаружены на востоке Мьянмы. Они найдены в восьми автомобилях. ИИдентифицировать их невозможно. Об этом сообщило издание «Мьянмар нау» со ссылкой на местных жителей и представителей вооруженной этнической группы «Каренский национальный союз». Они обвинили в случившемся военных Мьянмы, которые находились в данном районе в пятницу. Тем временем, международная неправительственная организация «Спасем детей» сообщила, что двое ее сотрудников, которые ранее работали в близлежащем районе, пропали. Глава организации осудил нападение на мирных жителей, назвав его нарушением международного гуманитарного права.
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