Президенты России и Египта отметили близость подходов двух стран к проблеме урегулирования в Ливии и Сирии

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси отметили близость подходов двух стран к проблеме урегулирования в Ливии и Сирии. Об итогах телефонного разговора сообщает пресс-служба Кремля. Стороны высоко оценили сотрудничество двух стран в различных отраслях, включая строительство АЭС в Эд-Дабаа и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Отмечено, что Египет примет участие в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме в июне будущего года. Как ранее говорил посол Египта в Москве, Каир рассчитывает продемонстрировать инвестиционный и туристический потенциал республики.