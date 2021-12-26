Президенты России и Египта отметили близость подходов двух стран к проблеме урегулирования в Ливии и Сирии

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси отметили близость подходов двух стран к проблеме урегулирования в Ливии и Сирии. Об итогах телефонного разговора сообщает пресс-служба Кремля. Стороны высоко оценили сотрудничество двух стран в различных отраслях, включая строительство АЭС в Эд-Дабаа и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Отмечено, что Египет примет участие в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме в июне будущего года. Как ранее говорил посол Египта в Москве, Каир рассчитывает продемонстрировать инвестиционный и туристический потенциал республики.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…