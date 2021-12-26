«Дейли телеграф»: Британский фрегат отслеживает в Северном море корабли и подводные лодки ВМФ России

Газета «Дейли телеграф» узнала об отслеживании британским фрегатом в Северном море кораблей и подводных лодок ВМФ России. Предполагается, что они будут возвращаться на военно-морскую базу в Североморске, пишет издание со ссылкой на источники. По их данным, судно «Вестминстер» находится в состоянии повышенной боеготовности. В случае необходимости оно будет использовать систему гидрофонов для прослушивания подводных лодок.