Роскомнадзор объяснил блокировку «ОВД-Инфо*» тем, что правозащитный проект якобы пропагандировал терроризм и экстремизм. Ведомство ссылается на решение подмосковного суда, передает агентство Интерфакс. Администрациям соцсетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации, добавила пресс-служба Роскомнадзора.

В «ОВД-Инфо*» считают блокировку «актом государственной цензуры», цель которой — остановить работу проекта. Правозащитники намерены продолжить работу и обжаловать решение суда.

«ОВД-Инфо*» признан в России СМИ-иноагентом

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.