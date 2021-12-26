Талибы*, захватившие власть в Афганистане, запретили водителям включать музыку в машинах и подвозить женщин без хиджаба. Кроме того, женщин нельзя возить на относительно большие расстояния без сопровождения близкого родственника. Об этом сообщает в твиттере телеканал Kabul News. По его данным, такое письменное указание распространило «Министерство добродетели и предотвращения порока». Запрет подтвердил представитель МИД.

«Талибан*» — запрещенная в России террористическая организация

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.