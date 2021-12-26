Москва призвала вернуться к переговорам по Приднестровью. Они должны проходить в формате «5+2» — Приднестровье, Молдавия, Россия, Украина, США, ОБСЕ, и Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает агентство РИА Новости. По ее словам, в Москве считают, что эта инициатива поможет преодолеть стагнацию в приднестровском урегулировании. В Тирасполе ранее выражали мнение, что эти переговоры помогут вернутся к нормализации отношений, однако Кишинев в них не заинтересован.