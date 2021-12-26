В Югре всех продавцов обязали показывать покупателям QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Делать это надо по первому требованию. Соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Комарова. Согласно документу, требовать цифровой код могут не только покупатели, но и те, кто получает услугу или заказывают выполнение работ. Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом в стране, где ввели подобную практику.
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