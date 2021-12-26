Муниципальный депутат Люся Штейн и участница Pussy Riot Мария Алехина объявили голодовку в спецприемнике в подмосковном Сахарово. Они требуют, чтобы им разрешили общаться и поместили в одну камеру. Об этом сообщил «Эху» адвокат Даниил Берман. По его словам, девушки содержатся в нечеловеческих условиях. Им, в частности, не дают спать.

Штейн и Алехина отбывают 14 и 15 суток административного ареста по обвинению в пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики. Поводом стали публикации в соцсетях многолетней давности.