Юрист северокавказского филиала «Комитета против пыток» сообщил о похищении около 40 своих родственников в Чечне. Причина ему неизвестна, требования не объявлялись, написал в инстаграме Абубакар Янгулбаев. Он предположил, что это может быть связано с его профессиональной деятельностью или с тем, что власти Республики подозревают его в причастности к телеграм-каналу «Адат». Как выяснили правозащитники, часть родственников Янгулбаева уже отпустили. Они попросили не критиковать главу Чечни Рамзана Кадырова, а также ничего о них самих не писать, сообщает интернет-издание «Медиазона*», признанное в России иноагентом. Тем не менее, Янгулбаев подал обращение о преступлениях в интернет-приемную Следственного комитета России.

Это не первое сообщение о пропаже родственников в Чечне в последнее время. До этого о похищении родных в республике заявляли несколько оппозиционных блогеров и чеченская правозащитная организация «Вайфонд».

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.