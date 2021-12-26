Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию. На соревнованиях в Санкт-Петербурге она набрала баллы выше трех мировых рекордов. Однако на национальных чемпионатах подобные достижения официально не засчитываются. Второй в общем зачете стала Александра Трусова, третьей Анна Щербакова.

Накануне также определились победители в парном катании. Золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Серебро — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзу — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чемпионат России завершится сегодня показательными выступлениями.