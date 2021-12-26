В Ульяновской области около 8 тысяч домов остались без света из-за непогоды. В них проживает почти 16,5 тысяч человек, в том числе свыше 3 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, частично отключены от электроэнергии 19 населенных пунктов. Устранением аварии занимаются 80 человек и свыше 20 единиц техники.

Ранее синоптики предупреждали о метели в Ульяновской области, которая будет сопровождаться сильным ветром, с порывами до 25 м/с.