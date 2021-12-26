Полиция разыскивает двух неизвестных, которые ограбили банк в Уфе. Угрожая предметом, похожим на пистолет, нападавшие похитили деньги и скрылись. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По данным Телеграм-канала SHOT, злоумышленники украли более 4 миллионов рублей. Перед нападением грабители заходили в помещение банка дважды.
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