Полиция разыскивает двух неизвестных, которые ограбили банк в Уфе. Угрожая предметом, похожим на пистолет, нападавшие похитили деньги и скрылись. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По данным Телеграм-канала SHOT, злоумышленники украли более 4 миллионов рублей. Перед нападением грабители заходили в помещение банка дважды.