В «Газпроме» назвали «враньем и ложью» обвинения в недостаточных объемах поставок природного газа на европейский рынок. Российская компания готова поставлять дополнительные объемы в рамках действующих долгосрочных контрактов по ценам ниже спотовых, заверил официальный представитель концерна Сергей Куприянов. Он отметил, что «все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом «Газпром». По словам представителя компании, некоторые европейские клиенты, в частности из Франции и Германии, выбрали свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок. «Газпром» бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот», — подчеркнул Куприянов.
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