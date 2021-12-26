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01:08, 26 декабря 2021

В «Газпроме» назвали «враньем и ложью» обвинения в недостаточных объемах поставок природного газа на европейский рынок

В «Газпроме» назвали «враньем и ложью» обвинения в недостаточных объемах поставок природного газа на европейский рынок. Российская компания готова поставлять дополнительные объемы в рамках действующих долгосрочных контрактов по ценам ниже спотовых, заверил официальный представитель концерна Сергей Куприянов. Он отметил, что «все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом «Газпром». По словам представителя компании, некоторые европейские клиенты, в частности из Франции и Германии, выбрали свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок. «Газпром» бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот», — подчеркнул Куприянов.


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