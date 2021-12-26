Сайт ФСИН перестал открываться. Правозащитный проект Gulagu.net сообщает о получении послания, предположительно от хакеров, которые заявили, что атаковали все сервера ФСИН России. Авторы письма поясняют, что полностью поддерживают позицию проекта и объявляют вендетту Федеральной службе исполнения наказаний. По их словам, каждую минуту к ним присоединяется все больше и больше хакеров с целью, цитирую: «помочь остановить этих зверей». При этом доступны сайты ФСИН, предназначенные для отправки электронных сообщений в исправительные учреждения и предварительной записи в колонии и СИЗО. Во ФСИН пока не прокомментировали ситуацию.