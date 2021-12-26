В Австралии сегодня стартует одна из главных регат в мире парусного спорта «Rolex Sydney Hobart»

Участникам соревнований предстоит пройти на своих яхтах по морю от Сиднея до исторического портового города Хобарт на Тасмании. Протяжённость маршрута составляет больше тысячи километров. За это время яхтсмены проплывут вдоль восточного побережья Австралии. В нынешнем году в гонке должны принять участие около 100 экипажей из разных уголков планеты. Несмотря на свой престиж, регата также полна опасностей. В данном районе страны весьма изменчивые погодные и мореходные условия. Самый страшный инцидент произошел в 1998 году, когда ураганный шторм вызвал крушение пяти яхт в Бассовом проливе и унес жизни шести моряков. После этого организаторы значительно усилили меры безопасности, в частности начали проводить более детальные инструктажи для яхтсменов.

Последний раз регата проводилась 2 года назад. Тогда к финишу первой пришла австралийская лодка «Ичи Бан» во главе со шкипером Мэттом Алленом. На преодоление маршрута экипажу потребовалось 3 дня, 4 часа и 11 минут.

В этом году регата пройдёт в 76 раз. Это одно из старейших соревнований в мире парусного спорта.