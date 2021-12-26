Глава Лаборатории нейронаук Сбербанка, телеведущий Андрей Курпатов признан лжеученым года

Психотерапевт стал лауреатом сатирической премии «Почетный академик ВРАЛ». Победителя назвали этим вечером в Петербурге. Премию учредили в 2016 году портал «Антропогенез.ру» и просветительский фонд «Эволюция» для того, чтобы привлечь внимание СМИ и общества к деятельности тех, кто распространяет сомнительные с научной точки зрения идеи. Лауреаты получают статуэтку под названием «Грустный рептилоид».
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