Все новые страны Европы возвращают жесткие антикоронавирусные ограничения

Это связано с быстрым распространением нового штамма «омикрон».

Одни из наиболее жестких ограничений вводятся в Бельгии. Власти королевства решили закрыть практически все развлекательные заведения. В закрытых помещениях нельзя будет проводить значительную часть мероприятий, временно перестанут работать кинотеатры, театры, концертные залы и казино, а также крытые рождественские базары.

В Португалии власти пошли на еще более решительные меры: граждане страны должны будут работать из дома. В канун Нового года нельзя будет устраивать встречи численностью более чем 10 человек. Закроются ночные клубы и бары, а для проживания в отелях потребуется отрицательный тест на ковид.

А в Великобритании вслед за Англией и Уэльсом усиленные меры приняла Шотландия. Там также обяжут людей работать из дома и выходить на улицы только в исключительных случаях. Будут открыты лишь магазины первой необходимости, в то время как тренажерные залы и пабы закроются. Также переведут на дистанционное обучение учеников школ.

В нескольких европейских странах на фоне распространения штамма «омикрон» уже зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом с начала пандемии.