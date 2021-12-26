Правозащитники проекта Gulagu.net получили сообщения от хакеров, которые решили атаковать сервера ФСИН

Этим вечером сайт Федеральной службы исполнения наказаний оказался недоступен. По словам неизвестных, они намерены остановить «этих зверей», сообщается в телеграм-канале проекта. Ранее Gulagu.net опубликовал записи со служебных видеорегистраторов, на который запечатлены пытки и изнасилования в тюремной больнице в Саратовской области. Затем правозащитники сообщили, что удалось получить новый видеоархив с пытками заключенных в Красноярске, Забайкалье и Приморском крае.
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