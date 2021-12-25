Дорогое шампанское в этом году оказалось более выгодным активом, чем акции крупнейших IT-компаний и биткоин, пишет агентство «Рейтер». Некоторые вина подорожали более чем на 80%. Онлайн-платформы, которые занимаются торговлей элитными винами по аналогии с ценными бумагами и криптовалютами, отмечают рекордную активность. Рост цен связан с интересом инвесторов, а также с неурожаем во Франции.