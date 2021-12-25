В космос сегодня отправлен крупнейший телескоп «Джеймс Уэбб» стоимостью 10 миллиардов долларов

Это совместный проект США, Канады и ЕС, над которым работали более 20 лет. «Джеймс Уэбб» придет на смену знаменитому телескопу «Хаббл», он будет гораздо мощнее предшественника, но из-за большой удаленности от Земли его нельзя будет починить, сказал «Эху Москвы» сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин



Ракету с телескопом запустили с космодрома Куру во Французской Гвинее. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил участников проекта и назвал этот день историческим.