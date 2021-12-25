Родители 9-летней девочки, поступившей в МГУ, обвинили сотрудников вуза в травле ребенка

Как передает РИА «Новости», семья Тепляковых опубликовала обращение в «Живом журнале», которое адресовано полиции и ряду надзорных органов. В нем, в частности, утверждается, что во время экзамена на ребенка оказывали психологическое давление. Среди других претензий — что отцу девочки не ответили на запрос о пропуске на территорию университета.