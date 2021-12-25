Гагаринский суд в Москве сегодня отправил в СИЗО двух участников акции у здания ФСБ

Движение «Левый блок» сообщает в своем телеграм-канале, что арестованы его активисты Руслан Абасов и Лев Скорякин. Они провели акцию против репрессий 20 декабря. Возле отдела управления ФСБ по Юго-Западному округу Москвы молодые люди развернули баннер с надписью «С днем чекиста» и зажгли файеры. По статье о хулиганстве им грозит до 7 лет лишения свободы.