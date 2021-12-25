Юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев сообщил о похищении в Чечне своих родственников

Он не знает, почему их держат в заложниках. Янгулбаев предположил в «Фейсбуке», что это связано с его правозащитной деятельностью. По его словам, в Чечне с 22 декабря похитили около 40 человек. Ранее об исчезновении в республике своих родственников сообщали чеченские блогеры, которые живут за границей.