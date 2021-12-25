Телеведущий Андрей Курпатов назван главным пропагандистом лженауки уходящего года

В Петербурге этим вечером объявили лауреатов сатирической премии «Почетный Академик ВРАЛ».

Знаменитого психотерапевта и продюсера Андрея Курпатова номинировали в почетные академики «Врунической академии наук» за «пучину цифрового слабоумия». Ученые опровергли теории Курпатова о том, что люди впадают в депрессию, становятся склонны к самоубийству и просто глупеют из-за использования гаджетов и новых технологий. Соперничал с Курпатовым создатель ютуб-канала «Крамола» Антон Мысливец, который рассказывает о том, что Луна не существует и что славяне создали мощнейшее государство 2,5 тысячи лет назад. Ещё один номинант — историк Ольга Четверикова, выступающая против вакцинации. Она рассказывает о том, что в препараты подмешивают вакцину для управления сознанием. Первый приз в итоге взял Курпатов, его выбрали ученые и зрители во время интернет-голосования. Также отдельную премию вручили за лженаучный подход в области медицины.

Премию учредили в 2016 году портал «Антропогенез.ру» и просветительский фонд «Эволюция».