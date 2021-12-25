Представитель «Газпрома» назвал враньем обвинения в недостаточных поставках газа на рынок Европы

В российской корпорации только что заявили, что такие утверждения неприемлемы, передает РИА «Новости». В «Газпроме» отметили, что зафиксировали обратные поставки газа из Германии в Польшу и на Украину. Топливо поступает из подземных хранилищ в ФРГ. В российском компании подчеркнули, что это не самое рациональное решение, поскольку зима только начинается. Ранее европейские политики выражали недовольство сильным ростом цен на газ на фоне процесса одобрения газопровода «Северный поток-2».