Представитель «Газпрома» назвал враньем обвинения в недостаточных поставках газа на рынок Европы

В российской корпорации только что заявили, что такие утверждения неприемлемы, передает РИА «Новости». В «Газпроме» отметили, что зафиксировали обратные поставки газа из Германии в Польшу и на Украину. Топливо поступает из подземных хранилищ в ФРГ. В российском компании подчеркнули, что это не самое рациональное решение, поскольку зима только начинается. Ранее европейские политики выражали недовольство сильным ростом цен на газ на фоне процесса одобрения газопровода «Северный поток-2».
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