В ведомстве сослались на решение Луховицкого районного суда Московской области, на основании которого сайт правозащитного проекта был внесен в реестр запрещенной информации. Сооснователь «ОВД-Инфо*» Григорий Охотин сказал «Эху Москвы», что никаких конкретных претензий от Роскомнадзора не поступало.
Григорий Охотин отметил, что юристы проекта обжалуют решение суда.
Сервис «Яндекс» удалил ссылки на «ОВД-Инфо*» из поисковой выдачи. В компании пояснили, что обязаны так делать в отношении ресурсов из списка запрещенных. Проект «ОВД-Инфо*» уже 10 лет помогает задержанным участникам различных акций. Российские власти считают его иностранным агентом.
Роскомнадзор объяснил блокировку сайта «ОВД Инфо» тем, что ресурс якобы пропагандирует терроризм и экстремизм
В ведомстве сослались на решение Луховицкого районного суда Московской области, на основании которого сайт правозащитного проекта был внесен в реестр запрещенной информации. Сооснователь «ОВД-Инфо*» Григорий Охотин сказал «Эху Москвы», что никаких конкретных претензий от Роскомнадзора не поступало.