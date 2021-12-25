Психотерапевт и телеведущий Андрей Курпатов стал лауреатом премии за лженауку «Почетный Академик ВРАЛ»

Как передает издание Znak.com, Курпатов отмечен за активное использование терминов «цифровой аутизм» и «информационная псевдодебильность», а также за утверждения о том, что использование смартфонов увеличивает риск суицида. Премию учредили в 2016 году портал «Антропогенез.ру» и фонд «Эволюция». Победителю вручается статуэтка «Грустный рептилоид».