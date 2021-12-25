Погранслужба Киргизии заявила, граждане соседнего Таджикистана закидали камнями четыре машины

По данным ведомства, это произошло на участке границы в Баткенской области. В автомобилях находились граждане Киргизии. Информации о пострадавших нет. Таджикская сторона сообщила, что ищет причастных к нападению. После распада Советского Союза на границе Киргизии и Таджикистана осталось немало спорных участков.