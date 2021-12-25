Родители девятилетней студентки МГУ потребовали проверить сотрудников вуза

Обращение семьи Тепляковых опубликовано в «Живом журнале» и адресовано Рособрнадзору, Роспотребнадзору, Роскомнадзору, уполномоченным по правам ребенка Москвы и России и правоохранительным органам. Родители попросили их дать правовую оценку действиям сотрудников факультета психологии МГУ. В письме говорится о беспрецедентной травле ребенка, который в этом году поступил в МГУ.