Участник акции у здания ФСБ Руслан Абасов арестован на 2 месяца

Об этом сообщает сетевое издание SOTA. Его обвиняют по статье о хулиганстве, совершенному группой лиц. В день работника органов госбезопасности 20 декабря два активиста Руслан Абасов и Лев Скорякин развернули баннер у здания ФСБ с надписью «С днем ЧКиста» и подсветили его файерами.