Губернатор Петербурга Александр Беглов признал личную ответственность за качество уборки снега

При этом во время общения с горожанами в телеэфире глава города пожаловался, что некоторые снегоплавильные станции находятся далеко, поэтому снег приходится, по его словам, складировать в центре Петербурга. Беглов также раскритиковал некоторые управляющие компании университетов и торговых центров за сбрасывание снега по ночам на только что очищенный тротуар, передает «Интерфакс».