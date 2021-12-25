Мировые авиакомпании отменили почти 6 тысяч рейсов на период рождественских праздников, подсчитал телеканал CNN. Это связано с тем, что из-за нового штамма коронавирус «омикрон» перевозчики столкнулись с нехваткой кадров. Ранее в ВОЗ сообшили, что «омикрон» выявлен более чем в 110 странах.