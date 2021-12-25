В министерстве обороны России сообщили о возвращении 10 тысяч военнослужащих с учений в места постоянной дислокации

Как рассказали в Южном военном округе, маневры проходили в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз России в Абхазии, Армении и Южной Осетии, передает «Интерфакс». Ранее западные политики неоднократно выражали опасения в связи с концентрацией российских войск на границе с Украиной. Российские власти отвергают подозрения в подготовке вторжения.