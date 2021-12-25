Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн объявили голодовку в спецприемнике

Они требуют, чтобы им разрешили общаться и поместили в одну камеру, рассказали в группе Pussy Riot изданию «Медуза*», которое российские власти считают иностранным агентом. Алехина и Штейн находятся в Центре временного содержания иностранных граждан в подмосковном Сахарово. Их отправили под стражу по административным делам о пропаганде нацистской символики, которые завели из-за давних публикаций в соцсетях. Марии Алехиной суд назначил 15 суток ареста, Люсе Штейн – 14.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.