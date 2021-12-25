Талибы запретили водителям слушать музыку и перевозить женщин без хиджаба

Об этом сообщает телеканал «Кабул ньюс». Также боевики требуют от мужчин, которые находятся за рулем, отращивать бороды. Движение «Талибан*» летом захватило Афганистан. В России эта организация признана террористической и запрещена.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.