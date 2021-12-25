«Яндекс» сообщил, что удалил сайт «ОВД-Инфо»* из поисковой выдачи, потому что он попал в реестр запрещенных ресурсов

В компании «Яндекс» сообщили, что удалили сайт «ОВД-Инфо*» из поисковой выдачи, потому что он попал в реестр запрещенных ресурсов. Согласно законодательству, поисковые системы обязаны удалять ссылки на сайты, как только Роскомнадзор вносит их в этот перечень, передает ТАСС. В «Яндексе» отметили, что синхронизация с реестром происходит автоматически.



В соцсетях многие пользователи стали критиковать компанию после удаления ссылок на портал «ОВД-Инфо*». Утром стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта, который помогает задержанным полицией. Российские власти считают портал «ОВД-Инфо*» иностранным агентом.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.