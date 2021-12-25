Глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора пострадал в результате ДТП на Урале, сообщили в ведомстве

Игорь Нисковских был госпитализирован с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой, передает ТАСС. ДТП произошло на трассе Курган-Тюмень еще 12 декабря, но о том, что в больницу попал чиновник Ростехнадзора стало известно только теперь. В ведомстве добавили, что в результате столкновения трех машин погибла одна из пассажиров. Предполагаемый виновник аварии скрылся.