Минздрав опроверг заявление своего главы о распространении в России штамма «омикрон»

Утром министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что новый вариант коронавируса начал распространяться среди населения. Однако этим вечером пресс-служба ведомства сообщила, что в России пока не выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» внутри страны. Новый вариант коронавируса на данный момент был зафиксирован только у тех, кто вернулся из-за границы, передает ТАСС. В то же время в США и ряде стран Европы штамм «омикрон», который в ноябре обнаружили в Южной Африке, стал доминирующим. В Европе наибольший прирост новых заболевших наблюдается в Великобритании – более 120 тысяч за сутки.