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Эксклюзив Эха 19:22, 25 декабря 2021

Астроном Сурдин: Телескоп Уэбб будет мощнее Хаббла, но его не удастся починить в случае поломки

Телескоп Уэбб будет мощнее Хаббла, но его не удастся починить в случае поломки. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал сотрудник Государственного Астрономического Института имени Штернберга, астроном Владимир Сурдин.

«Телескоп «Хаббл» работает уже более 30 лет, к нему больше не будут посылать ремонтные бригады, что делалось неоднократно. А значит он постепенно будет выходить из строя. Он уже не совсем хорош, но я думаю года полтора-два он еще проработает. А значит надо готовить ему замену более качественную. James Webb намного более качественный, он больше по диаметру, он будет работать в более благоприятных условиях вдали от Земли, и он будет наблюдать в инфракрасном диапазоне и это очень важно», – пояснил Сурдин.

Он объяснил, в чем состоит принципиальная разница между телескопами. «Телескоп «Хаббл» работал в ультрафиолетовом и видимом [диапазоне]. Это тоже интересно, замечательные картинки мы имели с него в течение 30 лет, но ультрафиолетовые, даже видимые лучи, плохо проходят сквозь космическое пространство, их поглощает, не позволяя им доходить до Земли, межзвездная пыль. Инфракрасный свет намного более пробивной, он придет к нам от самых далеких областей галактики, от самых глубин темных непрозрачных облаков, где рождаются звезды, а значит мы увидим много нового», – рассказал он, отметив, что эта особенность Уэбба одновременно создает сложность. «Каждая палка о двух концах. Именно в инфракрасном диапазоне очень сложно работать телескопу, его другие, теплые объекты, которые тоже излучают инфракрасный свет, нагревают. Поэтому James Webb будет работать далеко от Земли, чтобы Земля его своим телом не нагревала. На расстоянии полутора миллионов километров, а это значит, что послать к нему ремонтную бригаду, как это неоднократно делалось с «Хабблом», не получится. Либо он будет работать, либо нет».
В.Сурдин отметил, что запуска телескопа ждали так долго, потому что потери в случае неудачи запуска будут очень большими. «Если что-то случится, то мы потеряем 10 млрд долларов и примерно 20 лет работы над этим аппаратом. Так долго ждали запуска, потому что было страшно, если что-то не так, значит это полная потеря инструмента и двух десятилетий напряженной работы инженеров и ученых. Пока все идет так», – заключил он.

Ракета с телескопическим аппаратом под названием James Webb сегодня стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане.


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