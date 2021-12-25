Президент Франции Эммануэль Макрон назвал историческим событием запуск в космос телескопа «Джеймс Уэбб»

Он поблагодарил французских специалистов, которые участвовали в пуске с космодрома Куру во Французской Гвиане. Новый телескоп стал совместным проектом США, Евросоюза и Канады. Он будет мощнее и лучше своего предшественника, телескопа «Хаббл», но в случае его поломки его не смогут починить из-за большой удаленности от Земли, рассказал «Эху Москвы» сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Пол словам Сурдина, если с телескопом что-то случится, то будут безвозвратно потеряны 10 миллиардов долларов и более 20 лет работы.