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19:06, 25 декабря 2021

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал историческим событием запуск в космос телескопа «Джеймс Уэбб»

Он поблагодарил французских специалистов, которые участвовали в пуске с космодрома Куру во Французской Гвиане. Новый телескоп стал совместным проектом США, Евросоюза и Канады. Он будет мощнее и лучше своего предшественника, телескопа «Хаббл», но в случае его поломки его не смогут починить из-за большой удаленности от Земли, рассказал «Эху Москвы» сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Пол словам Сурдина, если с телескопом что-то случится, то будут безвозвратно потеряны 10 миллиардов долларов и более 20 лет работы.


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