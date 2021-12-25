Власти Мали отрицают присутствие в стране частной военной компании Вагнера

Некоторые западные страны чуть ранее обвинили западноафриканскую республику в приглашении российских наемников.

Все подозрения в сотрудничестве с какими-либо ЧВК власти Мали называют «безосновательными». Они утверждают, что контактируют лишь с официальным правительством России, и настаивают, что будут рассматривать доказательства лишь из независимых источников. При этом непосредственно ЧВК Вагнера в заявлении не упоминается.

Между тем сразу 16 западных государств в четверг выступили с критикой руководства Мали. В совместном заявлении, к которому присоединились, в частности, Германия, Великобритания, Франция, Италия и ряд других стран, утверждается, что ЧВК Вагнера уже присутствует в западноафриканской республике. Это, по мнению авторов документа, может угрожать правам человека и защите мирных жителей.

Первые сведения о возможном интересе к ЧВК Вагнера военной хунты в Мали, пришедшей к власти после военного переворота в мае этого года, появились в начале осени. Как утверждалось, речь шла о привлечении российских наемников к обучению военнослужащих и охране высокопоставленных чиновников. В российском МИДе подтверждали, что власти Мали обращались за помощью к одной из частных компаний для борьбы с терроризмом, но ее название не приводилось.

В середине декабря Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера и связанных с ней лиц. Наемников обвиняли в убийствах и пытках мирных жителей на Украине, в Сирии, Ливии, а также в Центральноафриканской республике. Москва свою причастность к их деятельности отрицает.