Прощание с основателем «Билайна» и филантропом Дмитрием Зиминым пройдет 28 декабря в Москве, Израиле и на Кипре

Об этом написал сын предпринимателя Борис Зимин на своей странице в «Фейсбуке». Он пояснил, что семьи сейчас нет Москве, а многие из тех, кто ценит Дмитрия Зимина разбросаны по миру, поэтому будет организовано несколько площадок, куда можно прийти почтить память и поговорить. Дмитрий Зимин умер 22 декабря в Швейцарии в возрасте 88 лет после долгой болезни. Его фонд «Династия»* спонсировал развитие и популяризацию науки в России, но в 2015 году был объявлен иностранным агентом и прекратил работу в стране. Дмитрий Зимин был крупнейшим в России филантропом, отметил в эфире 2Эха Москвы" журналист Сергей Пархоменко.

По словам сына, прах Дмитрия Зимина будет захоронен на Кипре.

* Фонд «Династия» признан властями РФ иноагентом.