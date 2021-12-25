Полиция Томска сообщила о задержании подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента»

Им оказался 27-летний местный житель. Небольшой пожар произошел сегодня в отделе пиротехнических товаров. Были эвакуированы примерно 650 человек. Ранее на этой неделе в Томске сгорел другой гипермаркет той же торговой сети. Площадь пожара тогда превысила 5 тысяч квадратных метров, ущерб составил 2 миллиарда рублей.