В Тульской области арестован «единоросс», депутат областной думы Александр Бороненко

О решении суда сообщили в СК. Парламентарий обвиняется в мошенничество в особо крупном размере. Его подозревают в получении зарплат за своих помощников, которые фактически не исполняли обязанностей. Бороненко ранее был координатором молодежного образовательного форума «Селигер».