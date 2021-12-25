Лидеры России и Белоруссии сегодня обсудили сотрудничество в оборонной сфере, сообщили в Минске

Лидеры России и Белоруссии сегодня обсудили сотрудничество в оборонной сфере, сообщили только что в Минске. Информации о телефонном разговоре Владимира Путина и Александра Лукашенко на сайте Кремля пока нет. В пресс-службе белорусского руководителя также сказали, что главы государств обсудили программу мероприятий во время предстоящего визита Лукашенко в Петербург.