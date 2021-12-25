Сервис «Яндекс» удалил ссылку на портал «ОВД-Инфо»* из выдачи поисковика после блокировки Роскомнадзором

При этом остались доступны ссылки на аккаунты правозащитного проекта в соцсетях, которые ведомство также требовало сделать недоступными. В Роскомнадзоре заявили, что заблокировали «ОВД-Инфо*» по решению подмосковного суда, который посчитал, что деятельность организации направлена на пропаганду терроризма и экстремизма, сообщили «Интерфаксу».

Проект «ОВД-Инфо*» фиксирует политически мотивированные задержания и оказывает правовую помощь протестующим, которые попали в полицию. Российские власти считают «ОВД-Инфо*» иностранным агентом.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.