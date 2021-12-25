Дмитрий Орешкин: Блокировка сайта «ОВД-Инфо»* является знаком потери контроля и желанием власти закрутить гайки

Блокировка сайта правозащитного проекта «ОВД-Инфо»* является знаком потери контроля и желанием власти прочнее закрутить гайки. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

««ОВД-Инфо» — это всего-навсего новостной ресурс, который рассказывает о том, что происходит в ОВД. Что же такого страшного, опасного и экстремистского в деятельности этой организации. Ощущение такое, что наверху просто не знают, что делать и пытаются перебить мухобойкой всех, кто поднимается над каким-то средним уровнем дозволенности. Это знак потери контроля над ситуацией и соответственно желание как можно надежнее, прочнее завинтить гайки. Завинтить-то гайки можно, но это сопровождается утратой способности государства и страны к развитию. И это самое печальное», – отметил Орешкин.

Он подробнее рассказал, что считает важным в блокировке сайта. «В этом явлении я вижу две составляющие. Первая, кто определяет, что есть экстремизм или какие-то еще противоправные деяния. В нормальных условиях это должен делать суд, а не какая-то государственная структура. Пусть даже она называется Роскомнадзор. И вторая — почему и зачем это делается. Создается впечатление, что высшее руководство страны, потому что трудно заподозрить Роскомнадзор в том, что он действует независимо, так вот, высшее руководство похоже всерьез обеспокоено появлением, или укреплением, или большей влиятельностью, растущей влиятельностью независимых источников информации», – считает политолог.

По его словам, во внесудебной блокировке сайтов и в требованиях Роскомнадзора удалять материалы с информацией из расследований нежелательных СМИ видны советские технологии контроля. «Поскольку путинская вертикаль очевидно взяла курс на восстановление системы советских ценностей, то приходится обращаться к советским технологиям. Ведь вся мощь Советского союза, во всяком случае его политическая мощь, опиралась на цензуру и на тотальный, монопольный контроль над средствами массовой информации. То есть люди должны были слушать только одну точку зрения, которая исходила из центрального комитета коммунистической партии. И то, эта структура продержалась всего несколько десятилетий», – напомнил Д.Орешкин.

Политолог считает ошибочным этот курс власти. «Если мыслить категориями будущего моей страны, то, конечно, это очень плохой признак, потому что таким образом страну загоняют головой в голенище, где она находилась десятилетия в советской власти. Следующий шаг — например, запрет Google или замедление. А как будет работать современная наука без обращения к Google, это просто немыслимо в современных условиях. Так что мы с вами видим вполне естественное следствие ошибочно выбранной верхами Российской федерации системы приоритетов», – заключил Д.Орешкин.

Утром в субботу стало известно о блокировке сайта «ОВД-Инфо». Суд посчитал, что некоторые материалы издания направлены на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор. Позже стало известно о требованиях надзорного ведомства к ряду СМИ об удалении материалов, в которых была использована информация «МБХ Медиа».

* — «ОВД-Инфо» — незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом